В Брестской области выпускники школ Лунинецкого района одни из лучших по ЦТ!

В 2021/2022 учебном году третью ступень общего среднего образования окончили 9456 выпускников (в 2021 г. – 9052), из которых 857 получили аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью (в 2021 — 748 медалистов), сообщает телеграм-канал Брестского областного исполнительного комитета

На централизованном тестировании выпускники учреждений общего среднего образования получили 43 стобалльных сертификата (в 2021 году – 57).

3 выпускника (2021 год – 3 выпускника) сдали ЦТ на 100 баллов по 2 предметам (Ревинская Екатерина ГУО «Средняя школа № 14 г.Барановичи», — по белорусскому языку и математике; Сыцевич Елизавета ГУО «Гимназия г.Лунинца» — по русскому языку и математике; Косяк Дарья ГУО «Гимназия г.Дрогичина» — по русскому языку и химии).

Наибольшее количество 100-балльных результатов у выпускников учреждений образования г.Пинска (10), г. Барановичи (7), Лунинецкого района (5), Столинского района (4).

В ближайшее время состоится торжественный приём с участием руководства Брестского облисполкома.