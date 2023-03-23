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В Брестской области выявили небезопасную детскую импортную обувь

23.03.2023
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В ходе надзорных мероприятий Брестской областной инспекции Госстандарта систематически выявляются нарушения требований безопасности, связанные с использованием материала для изготовления детской обуви — подкладки и стельки из искусственных материалов, а также применения в обуви для детей до 3 лет открытой пяточной части, что категорически не допустимо.

В целом за 2022 год инспекцией запрещена реализация 579 наименований импортной опасной детской обуви. Особенно этим «грешат» интернет-магазины, только на одной интернет — платформе предлагались к реализации более 370 моделей обуви опасной для детей до 3-х лет.

Уже по результатам работы в 2023 году запрещена реализация 63 наименований. По результатам проверки в 2 торговых точках г. Пинска, и испытаний в аккредитованной лаборатории импортной обуви в марте текущего года запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, не отвечающих требованиям безопасности, 2 вида импортной детской обуви импортного производства и инициирован запрет ввоза еще 3 видов детской обуви.

Контроль качества реализуемой в торговых сетях и интернет- торговле продукции, предназначенной для детей и подростков, остается важным направлением контрольно-надзорной деятельности инспекции в текущем году.

А.Г.Антонюк, начальник Брестской областной инспекции Госстандарта   

                                            

 

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