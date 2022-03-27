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В Брестской области яровыми засеяна треть площадей

27.03.2022
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В Брестской области сельхозорганизации засеяли треть площадей ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил  председатель облисполкома Юрий Шулейко, 

«Видим опережение посевной страды где-то на 4-5 дней, темпы достаточно высокие. Мы уже отсеялись на 32%. Это связано с низким количеством влаги в почве. Хотим не упустить возможность, чтобы получить в дальнейшем хорошую вегетацию растений. Настораживают ночные заморозки. Происходит подкормка минеральными удобрениями. Опять-таки от этого зависит дальнейшее качество растений», — подчеркнул Юрий Шулейко.

По словам губернатора, область серьезно подготовилась к посевной. С осени хозяйства запахали больше земель. Накоплено на 25-30% больше органических и минеральных удобрений. «Есть отдельные вопросы к некоторым районам. Но на посевной мы развернулись хорошо», — сказал председатель облисполкома.

Северные районы Брестской области — Барановичский, Ляховичский и Ганцевичский — пока только начинают посевную. При этом у южного Малоритского района уже около 70% раннего ярового сева. «Хозяйства смотрят на климатические условия. 100 км — это тоже разница. Параллельно завершаем подкормку рапса, трав», — подытожил Юрий Шулейко.

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