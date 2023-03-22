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В Брестской области за грубейшие нарушения приостановлена работа цехов по производству кондитерских изделий и кулинарной продукции

22.03.2023
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За грубейшие нарушения в Бресте приостановлена работа двух цехов по производству кондитерских изделий и кулинарной продукции, сообщает Комитет госконтроля Беларуси

Комитетом госконтроля Брестской области в ходе проверки филиала «Евроторг» в г.Бресте установлены грубейшие нарушения требований законодательства.

Так, в цехе по производству хлебобулочных и кондитерских изделий гипермаркета «Евроопт» на Варшавском шоссе не обеспечено соблюдение санитарных норм и правил: отсутствовали необходимые помещения для соблюдения поточности технологических процессов, условия для мытья и дезинфекции инвентаря, предназначенного для выпечки кондитерских и мучных изделий, не соблюдались элементарные правила гигиены, имелась продукция с истекшими сроками годности.

Цехом по производству мясной и кулинарной продукции указанного магазина допущена реализация 12 наименований кулинарной продукции с истекшими сроками годности и 15 – при отсутствии документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, не осуществлялся контроль качества выпускаемой кулинарной продукции.

По итогам проверки более 120 кг пищевой продукции утилизировано.

Деятельность 2 цехов по производству продукции гипермаркета «Евроопт» ввиду грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства приостановлена до устранения нарушений.

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