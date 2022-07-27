В Брестской области за прошедшие сутки горели два поля с зерновыми

В Брестской области за прошедшие сутки горели два поля с зерновыми. Об этом сообщили в Брестском областном УМЧС.

Сообщение о загорании поля с зерновыми у д.Стахово Столинского района поступило в 13.31. В результате пожара огнем уничтожены 0,05 га посевов ярового ячменя на корню, спасены 10 га посевов. Сообщение о загорании поля с зерновыми у д.Андроново Кобринского района спасатели получили в 19.26. В результате пожара огнем уничтожены 0,03 га посевов ярового ячменя на корню, спасены 44 га посевов. В обоих случая пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Хозпостройки горели 26 июля в регионе в д.Киселевцы Кобринского района и д.Речки Ивацевичского района. В 01.05 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Бресте. В результате пожара в ванной комнате огнем повреждены имущество и отделка помещения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в регионе ликвидированы один лесной пожар на площади 0,07 га, 4 пожара травы и кустарника на общей площади 0,342 га.