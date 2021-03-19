В Брестской области за пятилетку планируется построить 3,2 млн кв.м жилья

В Брестской области за текущую пятилетку планируется построить 3,24 млн кв.м жилья. Такая информация прозвучала сегодня на областном семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Примечательно, что объемы жилищного строительства предполагается ежегодно наращивать – с 590 тыс. кв.м в этом году до 685 тыс. кв.м в 2025-м. За прошедшую пятилетку общий объем ввода жилья за счет всех источников по области составил 3,26 млн. кв.м, или 108,5% от задания. Больше жилья вводилось только в Минске и Минской области. А по объему строительства жилых помещений для нуждающихся (1,2 млн кв.м) регион занимает лидирующие позиции.

Установленный пятилетней программой уровень обеспеченности населения жильем был достигнут областью уже в 2017 году. На 1 января 2020 года он составил 29,5 кв.м на одного жителя, что превышает средний показатель по республике. Он выше только у Минской и Гродненской областей.

В текущем году для жителей Брестчины, состоящих на учете нуждающихся, с государственной поддержкой планируется построить 200 тыс. кв.м жилья. В том числе обеспечить новым жильем 1,4 тыс. многодетных семей. Еще 1,7 тыс. таких семей предполагается направить на улучшение жилищных условий.

За январь-февраль в области уже ввели в эксплуатацию 134,3 тыс. кв.м жилых помещений. Ожидается, что за первый квартал строители сдадут 158,7 тыс. кв.м, или 29,6% от годового задания. Основным требованием было названо соблюдение сформированного графика строительства многоквартирного жилья. В этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 81 такой дом, в том числе 27 – в Бресте. На 59 объектах уже начались строительно-монтажные работы.

Принявший участие в совещании председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко обратил внимание на потребительские качества квадратных метров. “Строителям нужно постоянно работать над этим направлением – потребитель должен получать качественное жилье. Кроме того, в новых кварталах застройки нужно сразу проектировать большие деревья – технологические возможности такого озеленения сегодня есть”, – отметил губернатор.

Участники семинара-совещания также посетили ряд объектов в областном центре – микрорайон ЮЗМР-5, строящийся медицинский комплекс, квартал жилой застройки “Малиновка”.