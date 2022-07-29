В Брестской области за сутки заблудились три человека

В Брестской области заблудились за сутки три человека, сообщили в МЧС.

28 июля в 16.50 спасателям стало известно о заблудившихся в лесу возле агрогородка Верхний Теребежов Столинского района гражданах 1956 и 1975 годов рождения. В 18.40 они самостоятельно вышли из лесного массива, в медицинской помощи не нуждаются.

В 19.00 в МЧС узнали о пропавшем в лесу возле деревни Новоселки Ляховичского района мужчине 1943 г.р. Пенсионер не найден, поиски будут продолжены.