Общество

В Брестской области за три дня выпало до 2,5 декадной нормы осадков

04.04.2022
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В Брестской области за три первых апрельских дня выпало до 2,5 декадной нормы осадков, сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией облгидромета Светлана Жогальская.

Циклон накрыл Брестскую область 1 апреля. В этот день местами сильный снегопад прошел по южной части, а 2 апреля уже повсеместно. За три дня в регионе выпало от 16 до 35 мм осадков — это от одной до 2,5 декадной нормы. Например, 2 апреля в Ивацевичах выпало 21 мм, Дрогичине — 19 мм, Ганцевичах и Пружанах — 17 мм, Бресте — 16 мм.

«3 апреля после снегопада высота снежного покрова была от 11 до 21 см. Местами по юго-востоку области — до 3 см. Потом днем была плюсовая температура, снег подтаял. Сегодня утром на большей части территории области высота снежного покрова составила 9-13 см, местами по западу — 15-17 см. На юго-востоке снежный покров отсутствует», — рассказала Светлана Жогальская. Она добавила, что для Брестской области апрельский снег — редкость. Однако, например, в 1996 году в Бресте снег держался до середины апреля.

В ближайшую неделю в области сохранится неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют ветер, дождь, мокрый снег.

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