В Брестской области закупят к началу уборки зерновых 75 новых комбайнов, из них 7 — хозяйства Лунинецкого района

Сельхозорганизации Брестской области планируют приобрести к началу жатвы 75 новых зерноуборочных комбайнов, сообщил начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.

Полсотни машин уже поступили в хозяйства. «Новая зерноуборочная техника появится во всех районах области. В этом году удовлетворили практически все заявки сельхозорганизаций. Некоторые хозяйства закупили в лизинг по два-три комбайна», — отметил Виктор Денисюк.

Таким образом, парк зерноуборочных комбайнов в Брестской области обновят примерно на 6%. Всего в регионе насчитывается 1352 комбайна, 92% из них готовы к выходу в поле. В среднем по области нагрузка на одну машину составляет 267 га. Самый высокий показатель в Кобринском районе — 320 га. Немногим меньше нагрузка в Барановичском районе — 311 га. Меньше всего уборочной площади приходится на один комбайн в Столинском районе — 216 га.

Что касается Лунинецкого района, то в сельхозпредприятиях насчитывается 68 комбайнов и будет закуплено ещё 7 новых зерноуборочных комбайна КЗС 12-18. Это позволит снизить нагрузку на одну машину с 282 га до 256 га.

Обеспеченность механизаторскими кадрами в области составляет 94%. В уборочную страду в хозяйства планируется привлечь дополнительно 132 механизатора из сторонних организаций, других участков сельхозработ, а также учебных заведений. По прогнозам специалистов, уборка зерновых культур в Брестской области может стартовать уже в начале июля.

По материалам belta.by и lnc.by