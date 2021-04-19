В Брестской области завершают отопительный сезон, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

“Брестский облисполком подготовил письмо, согласно которому каждый район по своему усмотрению будет принимать решение об окончании отопительного периода. Допустим, в каких-то районах среднесуточная температура пока не позволяет выключать системы отопления, в других уже можно прекращать подачу тепла. Порядок отключения будет строиться с учетом прогноза погоды”, – пояснил Александр Максимчук.

В Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов.

Уже в начале мая коммунальщики намерены начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, новые блочно-модульные котельные появятся в Микашевичах Лунинецкого района и Логишине Пинского. Планируется завершить перевод котельной на местные виды топлива в Барановичах. В котельной Каменца установят дополнительный котел 4 МВт на местных видах топлива. Параллельно будет выполняться профремонт котельных и центральных тепловых пунктов. Также в этом году нужно переложить 61,3 км теплосетей.