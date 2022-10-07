Общество

В целях защиты интересов граждан. Разбираемся, что в директиве Лукашенко о недопустимости роста цен

07.10.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал Директиву №10 «О недопустимости роста цен».

Во время совещания накануне были подняты наиболее острые вопросы, касающиеся инфляции и роста цен. Александр Лукашенко высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц за недостаточный контроль и активность в этой сфере, чтобы обеспечить справедливое ценообразование во всех сегментах рынка по широкому спектру продукции. Ситуация в итоге потребовала вмешательства главы государства.

По итогам совещания Президент озвучил свое решение: «С 6-го числа (октября. — Прим. БЕЛТА) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».

Почему потребовалось принятие директивы?

Еще во время совещания Александр Лукашенко пояснил, почему принимает такое волевое решение: «Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов».

Александр Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с озвученными решениями, ведь самое важное — проводить справедливую политику. «Я публично ставлю перед вами задачу, беря на себя, опять гружу этот вопрос, зная, что завтра все захлебнутся, критикуя Президента. Но мы должны проводить справедливую политику, — сказал он. — Убедительно вас прошу принять до 20 октября постановление, которое обеспечит контроль за ценообразованием. И, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая».

В самой директиве отмечается, что в стране сложилась напряженная ситуация с ростом цен на потребительском рынке. Инфляция значительно превысила прогнозный показатель и стала причиной снижения доходов граждан в реальном выражении. Это нивелирует действия правительства по повышению заработных плат и пенсий. Государственные органы не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной. Поэтому требуется незамедлительное и жесткое реагирование на всех уровнях.

Какие решения закреплены в документе?

В целях защиты интересов граждан и организаций Республики Беларусь, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами (работами, услугами) директивой предусмотрено, что с 6 октября 2022 года запрещается повышение цен, кроме случаев, определенных председателями облисполкомов, Минского горисполкома совместно с министром антимонопольного регулирования и торговли и отраслевыми министрами.

Руководителям республиканских органов государственного управления, иных организаций, подчиненных правительству, председателям облисполкомов, Минского горисполкома поручено принять исчерпывающие меры по сдерживанию цен и снижению себестоимости выпускаемой продукции; насыщению внутреннего рынка под полную потребность; недопущению необоснованного прекращения работы торговых объектов.

Чем займется рабочая группа по главе с Натальей Кочановой?

Директивой формализовано еще одно решение главы государства по итогам прошедшего накануне совещания о создании рабочей группы во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. В нее также войдут председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в Совет Министров предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования.

К соответствующей работе они смогут привлекать депутатов всех уровней, представителей Комитета государственного контроля, иных государственных органов и организаций, профсоюзов.

Группе также поручено обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.

Какие поручения даны правительству?

Правительству до 20 октября текущего года необходимо будет на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен. Поручено также обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

Какая будет ответственность за нарушение норм директивы?

Лица, виновные в невыполнении (ненадлежащем выполнении) требований директивы, несут ответственность вплоть до уголовной. Такая мера прописана в самом документе.

Генеральной прокуратуре совместно с Комитетом государственного контроля поручено незамедлительно давать оценку действиям должностных лиц и иных работников по выполнению требований директивы, применять меры процессуального принуждения, включая заключение под стражу.

Контроль за выполнением директивы возложен на КГК.

belta.by

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