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В деревне Вичин произошло ДТП: пострадал мотоциклист (Лунинецкий район)

29.08.2022
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27 августа на улице Есенина деревни Вичин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и водителя трактора.

В результате ДТП водитель мотоцикла 1992 года рождения получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ Лунинецкая ЦРБ.

ОГАИ проводится проверка по данному факту.

28 августа сотрудниками ГАИ Лунинецкого РОВД на территории района проведено профилактическое мероприятие по предупреждению ДТП с участием мототранспорта.

С водителями мототранспорта проведены профилактические беседы по соблюдении Правил дорожного движения, взаимовежливом отношении с другими участниками дорожного движения, эксплуатации исправных транспортных средств.

За время проведения мероприятия выявлено 6 нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта проявлять уважение к другим гражданам, использовать транспортные средства, конструкция и техническое состояние которых соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов, не превышать установленную скорость движения, действать добросовестно.

По информации ГАИ Лунинецкого РОВД

 

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