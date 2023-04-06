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В детском саду Лунинца собрали 19 килограмм батареек!

06.04.2023
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В рамках проведения экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!» в дошкольном учреждении «Детский сад № 10 г. Лунинца» с 13 марта по 5 апреля были организованы разнообразные мероприятия.

В результате проведенной акции ребята узнали о том, что обычная маленькая батарейка содержит огромное количество опасных элементов и, оказавшись на свалке, выделяет вредные вещества, которые отравляют почву, подземные воды и атмосферу, что хранить дома использованные батарейки надо в пластиковой коробке или контейнере, а сбор и переработка подобных изделий способствует сохранению природы для здоровой жизнедеятельности человека. 

Принять участие в акции мог любой ребенок, родитель, сотрудник детского сада, у кого есть использованные батарейки, положив их в специальный контейнер. Акция завершилась взвешиванием собранных батареек на весах. Всего было собрано 19 кг батареек, которые будут переданы в пункт приема.   

Считаем, что проведение подобных акций очень важно и необходимо. Поскольку для всех появляется возможность не просто выкинуть батарейки и, тем самым, нанести вред экологии, а собрать и передать их для утилизации специализированной организации.

Детский сад №10 г. Лунинца

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