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В ДТП на трассе Бобруйск-Глуск пострадали 10 человек. Опять маршрутка
Десять человек пострадали в ДТП на трассе Бобруйск — Глуск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Сегодня утром в 9.35 в Могилевской области на трассе Бобруйск — Глуск столкнулись маршрутка и трактор. Как сообщает областной центр экстренной медпомощи, предварительно пострадали десять человек. Погибших нет.
С пострадавшими работают пять бригад скорой медпомощи из Бобруйска. Медики оказывают медпомощь, при необходимости пострадавших госпитализируют
напомним совсем недавно под Смолевичами произошло ДТП, в котором погибло 11 человек
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