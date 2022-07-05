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В Дубовке продаётся учебное здание с бассейном (Лунинецкий район)

05.07.2022
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На электронные торги 29 июля впервые выставляется учебное здание, плавательный бассейн с составными частями и оборудованием, Лунинецкий р-н, д. Дубовка, ул. Советская, 50, 50А

Площадь земельного участка 1,9563 и 0,9660 га. Срок аренды — 49 лет

Продавец (балансодержатель) — отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Общая площадь объекта, кв.м. — 6002,2

Начальная цена предмета аукциона, (BYN) — 120 279,58

Номер электронных торгов на электронной торговой площадке www.et.butb.by — А08462

Информация носит исключительно справочный характер. Официальная информация согласно опубликованных извещений,  на странице комитета «Брестоблимущество» официального сайта Брестского облисполкома в разделе «НЕДВИЖИМОСТЬ»,

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (www.gki.gov.by) .

Организатор торгов — комитет «Брестоблимущество», г. Брест, ул. Ленина, 11, каб.418, Конт.тел. (0162) 20 87 85, 21 11 99

 

 

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