ОбществоЭкономика

В экономику Брестской области инвестируют 34 страны

18.05.2022
28

В экономику Брестской области инвестируют 34 страны мира. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий на международном форуме деловых контактов «Брест-2022», 

«В экономике области работают инвестиции 34 стран. Особую привлекательность для инвесторов представляет промышленность, где сконцентрировано 80% от общего объема поступивших иностранных инвестиций», — рассказал Дмитрий Городецкий.

В частности, в свободной экономической зоне «Брест» зарегистрированы 74 предприятия, 43 из которых — с участием иностранного капитала. СЭЗ занимает более 5 тыс. га и размещается на 16 участках, расположенных в Бресте, Брестском районе, Барановичах, Ивацевичах, Пинске, Кобрине, Дрогичине и Ганцевичах. Они подобраны с учетом возможностей для строительства будущих предприятий. То есть эти участки находятся вблизи города, оснащены коммуникациями и инфраструктурой.

«Администрация свободной экономической зоны может предоставить земельные участки практически под любой инвестиционный проект. Для инвесторов могут быть представлены свободные производственные площади, в том числе неиспользуемые площади предприятий в границах СЭЗ — около 100 тыс. кв.м», — обратил внимание зампредседателя облисполкома.

В Брестской области для реализации инвестпроектов готовы предложить около 70 земельных участков площадью от 600 кв.м до 42 га. Около 50 из них предусмотрены под создание промышленных предприятий и производств. Остальные могут использоваться для оказания услуг населению, строительства общественных зданий, гостиниц.

«Наиболее приоритетными сферами для инвестирования мы считаем высокотехнологичные производства. Нас интересуют автомобилестроение, биотехнологии, химическое производство, информационно-коммуникационные технологии. Также интересно импортозамещающее производство: производство электронного оборудования и компонентов, выпуск технологического оборудования машиностроительного назначения, фармацевтика, туризм, сфера услуг и логистика», — резюмировал Дмитрий Городецкий.

belta.by

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Чем грозит нарушение охранной деятельности?

Чем грозит нарушение охранной деятельности?

18.05.2022
Photo of В Беларуси за сутки возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств

В Беларуси за сутки возбуждено 9 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств

18.05.2022
Photo of 29 мая в Лахве пройдёт районный этап проекта «Властелин села» (Лунинецкий район)

29 мая в Лахве пройдёт районный этап проекта «Властелин села» (Лунинецкий район)

18.05.2022
Photo of Очередная награда ДШИ Лунинца

Очередная награда ДШИ Лунинца

18.05.2022
Photo of Украина вывозит запасы пшеницы в Европу, несмотря на угрозу дефицита зерна

Украина вывозит запасы пшеницы в Европу, несмотря на угрозу дефицита зерна

18.05.2022
Photo of «Договор с дьяволом»: Польшу хотят отдать на растерзание! (видео)

«Договор с дьяволом»: Польшу хотят отдать на растерзание! (видео)

18.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть