В экономику Брестской области инвестируют 34 страны мира. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий на международном форуме деловых контактов «Брест-2022»,

«В экономике области работают инвестиции 34 стран. Особую привлекательность для инвесторов представляет промышленность, где сконцентрировано 80% от общего объема поступивших иностранных инвестиций», — рассказал Дмитрий Городецкий.

В частности, в свободной экономической зоне «Брест» зарегистрированы 74 предприятия, 43 из которых — с участием иностранного капитала. СЭЗ занимает более 5 тыс. га и размещается на 16 участках, расположенных в Бресте, Брестском районе, Барановичах, Ивацевичах, Пинске, Кобрине, Дрогичине и Ганцевичах. Они подобраны с учетом возможностей для строительства будущих предприятий. То есть эти участки находятся вблизи города, оснащены коммуникациями и инфраструктурой.

«Администрация свободной экономической зоны может предоставить земельные участки практически под любой инвестиционный проект. Для инвесторов могут быть представлены свободные производственные площади, в том числе неиспользуемые площади предприятий в границах СЭЗ — около 100 тыс. кв.м», — обратил внимание зампредседателя облисполкома.

В Брестской области для реализации инвестпроектов готовы предложить около 70 земельных участков площадью от 600 кв.м до 42 га. Около 50 из них предусмотрены под создание промышленных предприятий и производств. Остальные могут использоваться для оказания услуг населению, строительства общественных зданий, гостиниц.

«Наиболее приоритетными сферами для инвестирования мы считаем высокотехнологичные производства. Нас интересуют автомобилестроение, биотехнологии, химическое производство, информационно-коммуникационные технологии. Также интересно импортозамещающее производство: производство электронного оборудования и компонентов, выпуск технологического оборудования машиностроительного назначения, фармацевтика, туризм, сфера услуг и логистика», — резюмировал Дмитрий Городецкий.

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