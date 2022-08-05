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В экономику Лунинецкого района привлечено почти 70 миллионов рублей инвестиций

05.08.2022
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Объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2022 года в Лунинецком районе по данным отдела экономики райисполкома составил 69,3 миллиона рублей или 102,9 % в сопоставимых ценах к январю – июню 2021 года, удельный вес района в объеме инвестиций области – 4,2%

В целом, в экономику Брестской области в I полугодии привлечено более Br1,7 млрд инвестиций. Об этом сообщил на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий

 

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