В форуме рабочем молодежи принимает участие представительница Лунинецкого района
Сегодня, 18 октября, на базе дома отдыха «Логойский» собрались около сотни представителей трудящейся молодежи от трех отраслевых профсоюзов, среди которых и молодежный профактив профсоюза работников агропромышленного комплекса.
От агропромышленного комплекса Лунинецкого района в обучающих курсах принимает участие ветеринарный врач КСУП «Полесская опытная станция» Яна Романенко.
📌В первый день учебы в национальном профцентре состоялась встреча молодежного профактива с заместителем председателя ФПБ Вадимом Грачевым.
📌В течение 5 дней профсоюзная молодежь будет узнавать из первых уст, чем сегодня занимаются профсоюзы Федерация профсоюзов, черпать передовые идеи и выдвигать свои предложения.
📌Слушателей ждут встречи со спикерами, в числе которых известные медийные персоны, такие как Игорь Тур, Ксения Петровна, Ольга Зуенок и другие лекторы.
📌Среда — это выездной день. Для молодежи профсоюза работников агропромышленного комплекса запланирована встреча с министром с/хозяйтства и продовольствия Игорем Брыло и председателем отраслевого профсоюза Василием Хватиком, обмен опытом и посещение Минского молочного завода, кондитерской фабрики «Слодыч».