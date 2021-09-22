В фотокроссинге к юбилею Брестской крепости могут поучаствовать все желающие

Школьники Брестской области присоединились к праздничным мероприятиям в часть 50-летия мемориального комплекса “Брестская крепость-герой”, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной пионерской организации Светлана Мирчук.

В области с 20 по 25 сентября организовали тематический фотокроссинг #Брестская_крепость_50. Поучаствовать в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно создать коллаж из сделанных в Брестской крепости фотографий из семейного или школьного архива и опубликовать на страничках в соцсетях. Победителей определят по количеству лайков под публикацией.

Брестская крепость занимает особое место в сердцах жителей Бреста и области. Многие уже присоединились к акции.

“Мы запустили конкурс вечером 20 сентября и уже увидели очень много фотографий. Публикуют снимки из семейного архива, школьных лет как многолетней давности, так и сделанные недавно. Думаю, наша задумка удалась. Она объединяет и детей, и взрослых”, – рассказала Светлана Мирчук.