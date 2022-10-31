В ГДК Лунинца устроили битву на досках. Потерпевших нет

29 — 30 октября в Лунинецком ГДК прошел открытый чемпионат города по шахматам.

29 октября Дом культуры гостеприимно принял 12 профессионалов-любителей шахмат, которые сражались за призовые места.

Нельзя не отметить, что уровень игры участников турнира растет из года в год. В этом сезоне в турнире приняли участие особенно сильные соперники. Благодаря этому партии получились захватывающими и упорными. На игровых досках развернулись настоящие баталии.

А победителями соревнований стали: Александ Тупеко занял 1 место,, Александр Грабежов — 2 место, Вадим Жилко — 3 место.

Ольга Калугина

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