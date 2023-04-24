В госконтроль жалуются люди: в Барановичах — счета за ЖКУ, на Кобринщине — сроки рассмотрения (Брестская область)

В Комитет в первом квартале 2023 г. поступило 121 обращение, сообщил «Лунінецкім навінам» заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Брестской области Д.Ю.Бархатов

Большинство поступивших в контрольное ведомство обращений касались вопросов деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, а также труда и заработной платы, которые составили 76 % от общего числа жалоб.

В ходе проведенных личных и выездных приемов, а также «прямых телефонных линий» с представителями Комитета пообщались 57 человек. Поступившие обращения находились на контроле до окончательного разрешения вопросов или принятия соответствующих мер.

Так, необоснованное выставление КУРЭП «ЖРЭУ г.Барановичи» к оплате суммы за осуществленный с якобы «улучшенной отделкой» ремонт мест общего пользования стало причиной жалобы на «прямую телефонную линию» председателя Комитета жителей подъезда № 4 дома № 53 по ул.Ленина. Устранять недоделки, а также пояснять гражданам, какие виды работ выполнены и по каким расценкам, ремонтная организация отказывалась. По результатам принятых Комитетом мер реагирования стоимость текущего ремонта мест общего пользования уменьшилась в два раза. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей мастер ЖЭС № 6 привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Обращение остается на контроле в Комитете до окончательного устранения недостатков.

Традиционно наибольшее количество обращений в Комитет поступило от жителей Бреста, Барановичей и Пинска. В разрезе районов – от жителей Березовского, Брестского, Пинского и Ивацевичского районов.

Несмотря на уменьшение количества обращений, касающихся деятельности органов исполнительной власти, результаты рассмотрения отдельных жалоб, а также проведенных контрольных мероприятий по-прежнему свидетельствовали о недостаточности принимаемых исполкомами области мер по совершенствованию работы в рассматриваемой сфере.

Например, обоснованной причиной для жалобы в Комитет семьи, проживающей в дер.Залесье Кобринского района, стал факт нарушения председателем Залесского сельисполкома сроков рассмотрения их заявления о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. В результате принятых мер заявление рассмотрено в установленном порядке, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей указанное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание).

В марте текущего года проведено заседание коллегии Комитета «О результатах контроля за соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, о дебюрократизации государственного аппарата Брестским облисполкомом, гор- и райисполкомами области в 2022 году», по результатам которого Брестскому облисполкому, гор- и райисполкомам области внесены конкретные предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.

В первом квартале 2023 г. в сфере обращений граждан и юридических лиц проведены пять проверочных мероприятий. За допущенные нарушения одно юридическое и одно физическое лицо привлечены к административной ответственности, четверо должностных лиц предупреждены о недопустимости противоправного поведения, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда/возврате средств на общую сумму 102000,4 руб., 26 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

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