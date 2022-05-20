В Гродно пройдёт ХIII Республиканский фестиваль национальных культур

Фестивали национальных культур – символ мира и межнациональной дружбы на белорусской земле, единения наций и народностей, их духовного богатства и творческого потенциала. Это уникальная возможность наблюдать настоящее созвездие талантов представителей разных национальностей, которые живут и трудятся в Беларуси. Праздник утверждает значимость и востребованность каждого гражданина Беларуси, что определяет единство и сплочение всего народа, сохранение социальной стабильности в обществе.

Основными целями проведения фестивалей национальных культур являются дальнейшая гармонизация межнациональных отношений и развитие многовековых традиций национальных объединений Беларуси, популяризация лучших образцов поэтического, музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусств, национальной кухни этнокультурных объединений.

Вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации XIII Республиканский фестиваль национальных культур открылся лишь спустя четыре года после предыдущего – 11 сентября 2021 года в Минске. Это событие совпало с днём рождения столицы и стало частью большого праздника. В масштабном концерте-открытии приняли участие представители 25 национальностей. Свою культуру, в том числе традиционные костюмы и изделия народных мастеров, музыкальное, хореографическое и кулинарное искусство представили: азербайджанцы, армяне, афганцы, белорусы, башкиры, грузины, дагестанцы, евреи, ирландцы, итальянцы, индийцы, корейцы, китайцы, литовцы, молдаване, немцы, поляки, палестинцы, русские, татары, туркмены, украинцы, цыгане, чуваши, эстонцы. Примечательно, что гости фестиваля смогли не только посмотреть, но и примерить на себя некоторые национальные костюмы.

Заключительные мероприятия фестиваля, на которые по результату отборочных региональных туров прошло более 800 участников, по традиции состоятся в Гродно 3–5 июня 2022 года.

В преддверии торжественного открытия завершается подготовка общей программы мероприятий, утверждены рабочие планы. Гродненским облисполкомом и горисполкомом создан штаб с участием всех заинтересованных служб для оперативного решения возникающих вопросов. Разработана схема размещения основных объектов, концертных и иных площадок, эскизы художественного оформления территории проведения, эскизы печатной продукции. Утвержден эскиз основного приза.

Определены и готовятся места для размещения 17 подворий для 30 национальностей во дворах по улицам: Советская, Замковая, Виленская, Ожешко.

2022 год объявлен Годом исторической памяти, поэтому символично, что с участием почетных гостей Фестиваля в парке имени Жилибера состоится церемония возложения цветов и венков к братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого в галерее имени Тизенгаузена пройдет круглый стол «Беларусь – наш общий дом: единство наций и поколений». Кроме того, параллельно состоится еще один круглый стол в Гродненской областной библиотеке им.Е.Ф.Карского «Единство культуры и литературы: Беларусь – площадка миролюбия» и в Новом замке диалоговая площадка по туризму: «PRO-ТУРИЗМ: Отраслевая аналитика и тренды 2022».

Планируется презентация выставочных проектов: Единство народов – залог Великой Победы» и «Беларусь – над общий дом», а также книг: «Сестры Хатыни» и «Фестиваль жизни», посвященной истории форума.

Всего в программу фестиваля включено проведение около 50 мероприятий. В их числе театрализованное шествие национально-культурных общественных объединений «Венок национальных культур», церемонии открытия и закрытия фестиваля, работа белорусского подворья «Домашний очаг», где будут представлены все регионы нашей страны. Кроме того, все регионы республики на площадке «Беларусь глазами туриста» представят свой туристический потенциал. Пройдут многочисленные концертные программы коллективов профессионального и любительского творчества, звезд белорусской эстрады.

Любители киноискусства смогут насладиться просмотром кино под открытым небом, которое будет организовано в кино-дворике кинотеатра «Красная звезда». Там же, во второй день фестиваля, у зрителей появится возможность поучаствовать в мастер-классах и творческих программах.

Юным гостям фестиваля будет предложено стать участниками концертно-развлекательной программы детских творческих коллективов «Музыкальное содружество» и «Краски фестиваля». Напомнят о правилах безопасности на площадке, организованной управления МЧС «Ярмарка безопасности».

Для молодежной аудитории предлагается «Фестивальный калейдоскоп» – концертная программа кавер-бенда, фаер-шоу «Огни фестиваля», концертно-развлекательная программа иностранных студентов ВУЗов г.Гродно «Венок дружбы».

В течение фестивальных дней можно будет отведать блюда разных национальных кухонь в ресторане под открытым небом.

Министерством связи и информатизации разработан и утвержден эскиз «фестивального» конверта с оригинальной маркой, предусмотрено его гашение в рамках праздничной программы. Министерством спорта и туризма совместно с Гродненским облисполкомом и Гродненским горисполкомом готовится фестиваль уличного экстрима с участием представителей регионов республики. Предприятиями города организован выпуск продукции с нанесением логотипа Фестиваля (хлеб, молочные и мясные изделия, алкогольная продукция и др.).

Для участия в творческой площадке «Хоровод студенчества» организовано участие студенческих творческих коллективов с участием иностранных студентов. Запланирована работа более 170 нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов общественного питания более чем на 3 тысячи мест. Предусмотрено оформление торговых мест, форменной одежды в виде национальных костюмов, изготавливаются элементы форменной одежды работников, ценники, бейджи с эмблемой фестиваля.

В воскресенье, 5 июня, фестиваль пригласит всех на Августовский канал. Гастрофест, соревнования на тачках и по метанию валенок, «куриные бега», конкурсы по поеданию сосисок и драников. Для детей организуют «Сказки на траве», предложат побывать в роли строителей и конструкторов «мини» Августовского канала, построить настоящее жилище индейце «Ти-пи». Для любителей экстрима организаторы подготовили настоящее «Шоу силачей» – скручивание в трубочку металлической лопаты и завязывание в узел стальных гвоздей.

Для достойной встречи гостей ведутся активные ремонтные работы порядка 110 зданий и проводится благоустройство прилегающих к ним территорий. Планируется размещение свыше 110 декоративных конструкций с использованием тематических баннеров и флаговых конструкций, цветов, которые будут расположены как в центральной части города, так и со стороны въездов в него с разных направлений.

На транспортных развязках города будут размещены 49 конструкций «пирамида», на разрезных транспортных кольцах с использованием конструкции «сфера-шар». Изготовлено 40 новых видов декоративных конструкции («Ритм», «Триумф», «Пилон праздничный», велопарковка фестивальная). Запланировано торжественное открытие комплекса зданий построенного по принципу исторического воссоздания «Дом рыбака» по ул.Замковая,12.

Информационный партнер фестиваля – ЗАО «Столичное телевидение».