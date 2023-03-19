В Гродно во время оказания вооруженного сопротивления спецподразделению КГБ ликвидирован иностранный гражданин
В Гродно во время оказания вооруженного сопротивления спецподразделению КГБ ликвидирован иностранный гражданин. Об этом сообщили в Комитете госбезопасности.
«В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа «А», — рассказали в КГБ.
По данному факту следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело.
Совместно с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали.
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