В Гродно во время оказания вооруженного сопротивления спецподразделению КГБ ликвидирован иностранный гражданин

В Гродно во время оказания вооруженного сопротивления спецподразделению КГБ ликвидирован иностранный гражданин. Об этом сообщили в Комитете госбезопасности.

«В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа «А», — рассказали в КГБ.

По данному факту следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело.

Совместно с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали.

belta.by

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