В какие вузы зачислят без экзаменов? Определен перечень

В какие вузы зачислят без экзаменов? Определен перечень

🗒Согласно законодательству без вступительных испытаний (в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием) зачислят в:

▫️Белорусский государственный университет;

▫️Белорусско-Российский университет;

▫️Полесский государственный университет.

Для такого зачисления будущим абитуриентам необходимо освоить в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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