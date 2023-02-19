В какие вузы зачислят без экзаменов? Определен перечень
В какие вузы зачислят без экзаменов? Определен перечень
🗒Согласно законодательству без вступительных испытаний (в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием) зачислят в:
▫️Белорусский государственный университет;
▫️Белорусско-Российский университет;
▫️Полесский государственный университет.
Для такого зачисления будущим абитуриентам необходимо освоить в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram