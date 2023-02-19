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В какие вузы зачислят без экзаменов? Определен перечень

19.02.2023
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В какие вузы зачислят без экзаменов? Определен перечень

🗒Согласно законодательству без вступительных испытаний (в том числе в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием) зачислят в:

▫️Белорусский государственный университет;
▫️Белорусско-Российский университет;
▫️Полесский государственный университет.

Для такого зачисления будущим абитуриентам необходимо освоить в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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