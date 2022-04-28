В какой срок необходимо обратиться к нотариусу за оформлением наследства?

В какой срок необходимо обратиться к нотариусу за оформлением наследства? Если есть завещание, означает ли это, что завещанное имущество перейдет в собственность наследника?

Отвечает нотариус Брестского нотариального округа Ирина Кубельская:

– Статьей 1071 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлен шестимесячный срок (со дня открытия наследства) для принятия наследства. Это означает, что наследник должен подать заявление нотариусу до истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Существует еще и «фактическое» принятие наследства. Признается, если не доказано иное, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, в частности, когда наследник:

– принял меры к сохранению имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

– произвел за свой счет расходы на содержание имущества;

– оплатил долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

Документами, подтверждающими вступление во владение или управление наследственным имуществом, являются:

– документ, содержащий информацию о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем, либо проживания в наследуемом жилом помещении;

– документ, подтверждающий производство расходов на содержание имущества;

– копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта принятия наследства;

– иные документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.

Если наследник по уважительным причинам не успел вступить в наследство, он вправе обратиться в суд. Кроме того, наследство может быть принято по истечению срока, без иска в суд, при условии согласия на это всех остальных наследников.