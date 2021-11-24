В Каменецкой районной больнице на лечении находятся два выходца из Ирака

В Каменецкой районной больнице находятся на лечении два выходца из Ирака. Срочное оперативное вмешательство мужчинам понадобилось в связи с тяжелой травмой.

Как сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, вечером 21 ноября группу из 12 человек, среди которых было пятеро детей, польские правоохранители силой заставили перейти на территорию Беларуси. Среди вытесненных беженцев белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за переломов. Несмотря на тяжелые травмы, этих людей доставили к границе и заставили двигаться в Беларусь. По словам беженцев, из-за отказа идти дальше их избивали и применяли слезоточивый газ. Несколько дней, проведенных в Польше, люди ничего не ели, просьбы о медицинской помощи для женщин, больных диабетом, игнорировались.

Для оказания помощи белорусскими пограничниками была вызвана медицинская бригада. Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали помощь пострадавшим. Двое мужчин с переломами были доставлены в Каменецкую районную больницу для дальнейшего лечения.

– 21 ноября в 23.30 бригадой «скорой медицинской помощи» в больницу были доставлены граждане Ирака. При поступлении они были осмотрены дежурным персоналом в приемном отделении. После проведения срочных исследований был установлен диагноз — закрытый оскольчатый перелом со смещением костей голени с подвывихом стопы. После телемедицинских консультаций с областными специалистами при их непосредственном участии 23 ноября были выполнены операции обоим пациентам. В настоящее время они продолжают лечение в хирургическом отделении Каменецкой ЦРБ. Состояние на данный момент соответствует тяжести перенесенной операции и тяжести травмы, – рассказал главный врач УЗ «Каменецкая ЦРБ» Иван Карасинский.

На больничных койках в хирургическом отделении Каменецкой ЦРБ восстанавливаются после операции граждане Ирака Наузад и Валид. Впереди долгий процесс выздоровления. По прогнозам медиков, чтобы встать на ноги, им понадобится полтора-два месяца.

Мужчины на ломаном английском пытаются рассказать журналистам, как оказались здесь. Показывают на травмированные ноги, повторяют, что в Польшу шли, чтобы попасть в Германию. Наузад из Курдистана, его сосед по палате – из Багдада. Говорят, что ехали в Германию в поисках защиты и безопасности. А столкнулись в Польше со злобой и насилием.

50-летний Валид искренне признателен белорусским пограничникам и врачам, которые проявили человечность и оказали необходимую помощь. «Я журналист. У нас в Ираке война, поэтому я поехал в Германию, чтобы быть в безопасности. Но польские полицейские обращались с нами жестоко, вытолкнули на белорусскую территорию. Только здесь мы попали в больницу в этом городе, врачи осмотрели нас и сделали операцию. Мы благодарим врачей, медицинский персонал за доброту и уважение к нам. В вашей стране мы встретили доброту и хорошие манеры. Большое спасибо, Беларусь», – говорит мужчина.

Подобные случаи антигуманного отношения к беженцам польских силовиков не единичны. В этой связи Беларусь инициирует рассмотрение на внеочередном заседании Исполкома Всемирной организации здравоохранения фактов издевательства над беженцами, которые были проявлены со стороны Польши. Такое предложение озвучил вице-премьер Игорь Петришенко на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, которая состоялась 23 ноября в Минске.

Алена САЦУТА, “Заря”. Фото автора