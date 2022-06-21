В канун скорбной даты навестили Ситницкий Двор

В канун скорбной даты — Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа председатель районной организации ООО «Белая Русь» Раиса Мозырчук совместно с членами районной организации и учащимися Синкевичской средней школы и средней школы 1 г. Микашевичи посетили в д. Ситницкий Двор братскую могилу мирных жителей, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны.

Также на дому навестили Антонину Филипповну Анисимову, жительницу д.Ситницкий Двор, которая чудом избежала смерти от рук карателей.