2022 - Год исторической памятиМикашевичиНовости районаОбщество

В канун скорбной даты навестили Ситницкий Двор

21.06.2022
45

В канун скорбной даты — Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа председатель районной организации ООО «Белая Русь» Раиса Мозырчук совместно с членами районной организации и учащимися Синкевичской средней школы и средней школы 1 г. Микашевичи посетили в д. Ситницкий Двор братскую могилу мирных жителей, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. 

Также на дому навестили Антонину Филипповну Анисимову, жительницу д.Ситницкий Двор, которая чудом избежала смерти от рук карателей.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of НИЧЕГО СВЯТОГО! Произошла массовая атака мошенников на жителей Лунинецкого района

НИЧЕГО СВЯТОГО! Произошла массовая атака мошенников на жителей Лунинецкого района

21.06.2022
Photo of Сотрудники милиции наведываются в «Спутник» (Лунинецкий район)

Сотрудники милиции наведываются в «Спутник» (Лунинецкий район)

21.06.2022
Photo of Открытие магазина в г. Лунинец, ТЦ «СИТИ»

Открытие магазина в г. Лунинец, ТЦ «СИТИ»

21.06.2022
Photo of В деревне Дубовка Лунинецкого района временно отключат свет

В деревне Дубовка Лунинецкого района временно отключат свет

21.06.2022
Photo of «Сегодня исторический момент». Лукашенко рассказал о грядущей революции в сельском хозяйстве

«Сегодня исторический момент». Лукашенко рассказал о грядущей революции в сельском хозяйстве

21.06.2022
Photo of Как Запад делит Украину: территория, экономика, госаппарат, внешнее управление ЦРУ. Понятная политика (видео)

Как Запад делит Украину: территория, экономика, госаппарат, внешнее управление ЦРУ. Понятная политика (видео)

21.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть