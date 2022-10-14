В КГБ подтвердили, что в Беларуси не вводился режим КТО

Как уточнили в Комитете госбезопасности, в Беларуси не введен режим контртеррористической операции.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — отметил источник в КГБ.

«Контртеррористическая операция — это специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов. И согласно закону Республики Беларусь от 3 января 2002 года №77-З «О борьбе с терроризмом» режим КТО на территории страны вводится Комитетом госбезопасности», — подчеркнули в ведомстве.

«В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению. Примером тому являются завершившиеся 12 октября в Ельске Гомельской области тактико-специальные учения МВД, которые проходили в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти», — дополнили в КГБ.

belta.by