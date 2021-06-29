В кинотеатре “Октябрь” установили новый экран

Пассивная поляризационная 3D система установлена в кинотеатре “Октябрь”.

Как рассказал директор Александр Мисюра, новый экран больше предыдущего, значительно улучшилось качество изображения и звука. К тому же, старые громоздкие 3D-очки, заменены на новые легкие, без батареек. Также для большего комфорта зрителей закупили двухместные диванчики со столиками. Их установят вместо последних двух рядов кресел.

Как могли заметить горожане, со здания кинотеатра пропали афиши с расписанием сеансов. Пока информация о ближайших показах размещается в бегущей строке. Совсем скоро афишу, а также трейлеры фильмов можно будет увидеть на новом световом табло. Осталось только установить программное обеспечение. В планах также закупить колонки, чтобы транслировать ролики с озвучкой.

Стоит отметить, что все фильмы в Лунинце можно увидеть прямо в день премьеры. Расписание актуальных сеансов можно посмотреть здесь.