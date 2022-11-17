В Кобрине чествовали лучших работников аграрной отрасли Брестской области, среди них и представители Лунинецкого района

Торжественная церемония прошла в Кобринском дворце культуры в рамках чествования работников и ветеранов аграрной отрасли Брестчины. В Книгу Почета Брестского областного агропромышленного союза включены имена и фамилии четырех человек, внесших большой личный вклад в развитие АПК.

Председатель Брестского областного агропромышленного союза Михаил Страпко, исполнительный директор организации Сергей Ашмянцев вручили памятные знаки, копии Книги Почета и денежные премии Ивану Горбачику, директору ОАО «Бакуново» Ивановского района с 29 летним стажем руководителя, Владимиру Микитичу, в общей сложности 35 лет возглавлявшему пружанское ОАО «Великосельское-Агро» и Пружанский молочный комбинат. Таких же наград удостоены агроном-садовод ОАО «Агро-сад «Рассвет» Брестского района Ирина Солодуха и водитель КСУП «Городокский» Лунинецкого района Николай Киндрук, проработавшие в сельском хозяйстве свыше 40 лет.

Книга Почета АПК Брестской области вышла в свет 3 года назад по инициативе областного агропромышленного союза. Это издание — дань уважения труженикам отрасли, внесшим большой личный вклад в ее развитие. Первоначально на страницах можно было ознакомиться с биографиями и достижениями 110 работников АПК, начиная от руководителей и заканчивая рядовыми тружениками. Теперь список почетных работников аграрной отрасли стал шире.

Почетными дипломами, грамотами, благодарностями Брестского областного агропромышленного союза отмечены директор ОАО «Парохонское» Пинского района, член Совета Республики Владимир Хроленко, руководители ОАО «Лунинский» Лунинецкого района Василий Мелюх, ОАО «Оснежицы» Пинского района Валерий Кулишевич, КСУП «Хвоецкое» Лунинецкого района Василий Лозицкий, ОАО «Мурава Пружанского района Петр Билецкий, ОАО «Полесская нива» Столинского района Алексей Бородич, бывший директор УП «Борковское» Березовского района Николай Демидович.

sb.by

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