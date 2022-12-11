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В деревнях Кожан-Городок и Любань отключат свет (Лунинецкий район)

11.12.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

д. Кожан-Городок ул. Речная (6-12), Майдан (1-25), Майдан (31-55, 38-48), Речная (1-23, 8-30), Припятская в период времени с 09.00 до 17.00 12 декабря 2022

д. Любань ул. Степченко (4-18), Синкевичская (48-68, 39-59) в период времени с 13.00 до 17.00 13 декабря 2022

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