В Кожан-Городке на пьяного пешехода наехала машина (Лунинецкий район)

13 августа около 22.00 часов 46-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигался по улице Петра Янкевича агрогородка Кожан-Городок. Напротив дома 22, по предварительной информации, совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги 45-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. От госпитализации отказался. Проводится проверка. Установлено, что пешеход световозвращающими элементами обозначен не был, а также находился в состоянии алкогольного опьянения (по результатам освидетельствования — 1,2 промилле).

По информации УВД Брестского облисполкома