2022 - Год исторической памятиКультураНовости районаОбщество

В Лахве состоялись съёмки проекта «Обратный отсчет» для телеканала ОНТ (Лунинецкий район)

12.07.2022
29

«Мы идем смотреть кино!» – вероятно, именно так 3 сентября на вопрос: «Что будешь делать?» ответят жители Лахвы и лунинчане, которые приняли участие 9 и 10 июля в съемках проекта «Обратный отсчет» для телеканала ОНТ. Документальный фильм с фрагментами исторической реконструкции посвящен первому восстанию в гетто, которое произошло в Лахве 3 сентября 1942 года.

К 80-летию героического и трагического события готовится премьерный показ. Надеемся, не только по ТВ, но и в Лахве и Лунинце. Это обещали создатели – лауреаты Президентской премии «За духовное возрождение» сценарист Борис Герстен, режиссер Владимир Луцкий, продюсер Владимир Бокун. Как и положено в кинопроизводстве, перед началом съемки он разбил тарелку с рабочим названием фильма – «Лахва: цена свободы».

Все подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 13 июля

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лукашенко: против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война

Лукашенко: против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война

12.07.2022
Photo of Раскрыты подробности финансирования из-за рубежа белорусских независимых профсоюзов

Раскрыты подробности финансирования из-за рубежа белорусских независимых профсоюзов

12.07.2022
Photo of В Лунинце найдены бесхозные вещи. Хозяин отзовись!

В Лунинце найдены бесхозные вещи. Хозяин отзовись!

12.07.2022
Photo of У Лунінцы праз 50 год сабраліся выпускнікі гарадскіх школ!

У Лунінцы праз 50 год сабраліся выпускнікі гарадскіх школ!

12.07.2022
Photo of Найдено тело жителя Кожан-Городка, которого искали с 5 июля (Лунинецкий район)

Найдено тело жителя Кожан-Городка, которого искали с 5 июля (Лунинецкий район)

12.07.2022
Photo of Об этом молчат на Западе! Кровь вместо свободы :газ, пули, дубинки, увечья, смерть. Понятная политика (видео)

Об этом молчат на Западе! Кровь вместо свободы :газ, пули, дубинки, увечья, смерть. Понятная политика (видео)

12.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть