В Лахве состоялись съёмки проекта «Обратный отсчет» для телеканала ОНТ (Лунинецкий район)

«Мы идем смотреть кино!» – вероятно, именно так 3 сентября на вопрос: «Что будешь делать?» ответят жители Лахвы и лунинчане, которые приняли участие 9 и 10 июля в съемках проекта «Обратный отсчет» для телеканала ОНТ. Документальный фильм с фрагментами исторической реконструкции посвящен первому восстанию в гетто, которое произошло в Лахве 3 сентября 1942 года.

К 80-летию героического и трагического события готовится премьерный показ. Надеемся, не только по ТВ, но и в Лахве и Лунинце. Это обещали создатели – лауреаты Президентской премии «За духовное возрождение» сценарист Борис Герстен, режиссер Владимир Луцкий, продюсер Владимир Бокун. Как и положено в кинопроизводстве, перед началом съемки он разбил тарелку с рабочим названием фильма – «Лахва: цена свободы».

Все подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 13 июля