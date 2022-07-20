В лесах Брестской области за сутки нашли двух потерявшихся людей

Брестской области за минувшие сутки нашли двух потерявшихся людей, сообщает областное управление МЧС.

Так, утром 19 июля спасателям сообщили, что в лесу вблизи д.Изин Пинского района пропала женщина 1952 года рождения. Ориентировочно в 14.35 заблудившуюся пенсионерку спасли. Женщину госпитализировали в больницу.

Вечером того же дня аналогичное сообщение поступило спасателям Барановичского района. В лесу около поселка Октябрьский потерялся гражданин 1958 года рождения. Ближе к полуночи, около 23.00, мужчину нашли. Медицинская помощь ему не потребовалась