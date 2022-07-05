В лесу хотят построить дорогу. Сообщите о краснокнижниках если они вам встречались (Лунинецкий район)

Лунинецкий лесхоз сообщает о намерении строительства лесохозяйственной дороги на территории Чучевичского лесничества Лунинецкого района в 2023 году и просит граждан и других заинтересованных лиц Лунинецкого района информировать лесхоз о находящихся в месте предполагаемого строительства редких видах животных и растений, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь

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