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В лесу хотят построить дорогу. Сообщите о краснокнижниках если они вам встречались (Лунинецкий район)

05.07.2022
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Лунинецкий лесхоз сообщает о намерении строительства лесохозяйственной дороги на территории Чучевичского лесничества Лунинецкого района в 2023 году и просит граждан и других заинтересованных лиц Лунинецкого района информировать лесхоз о находящихся в месте предполагаемого строительства редких видах животных и растений, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь

Телефоны для предоставления информации: 6-21-89, 70-3-73 

 

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