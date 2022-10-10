В Лунинце 13 числа отключат электроэнергию!

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач по чистке трассы от низкорослого кустарника и уборки угрожающих деревьев будет отключена электроэнергия в г.Лунинец:

ул.Трошина (1-69), Гагарина(102193), Высокая, Садовая, Сухого (1-56), Кобринская (8-69А), Брестская (2А-54), Паньковой (4А-49), Крайняя, 9 Мая; пер.Высокий, Крайний, Бригадный, Любимова(1-32), Революционная (44-46), Гастелло, Винокурова (29-44), пер.Колхозный, Ровенская (2-38), Лермонтова, Невского (4-63), Есенина (16-36), Южная, Красноармейская (36-93), Тургенева, Комсомольская (26-32), Березина, Тихая, пер. Южный, Ровенский, Комсомольский, Тихий,4, Сельская (18-68) Маяковского, Я.Купалы, Заслонова, Горького (24-42), пер. Огородний, Горького, Молодежная, Сенная (17-30), Луговая, Коммунистическая, Клещева, Каленковича, пер. Трошина,Гоголя, пер.Гоголя Юбилейная, пер.Невского,Юбилейный

в период времени с 09.00 до 13.00 13.10.2022.

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