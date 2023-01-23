В Лунинце 28 января пройдет репетиция централизованного экзамена

Нововведение в субботу 28 января на себе попробуют 504 одинадцатиклассника Лунинецкого района. Площадкой для сдачи ЦЭ в нашем районе определен аграрный колледж.

— Репетиционный централизованный экзамен будет проходить в строгом соответствии с инструкцией о его проведении, — рассказывает начальник отдела по образованию Николай Городковец. — На него уже состоялась регистрация выпускников. Учащиеся выбрали предмет, по которому они будут «репетировать». 28 января доставка на ЦЭ и обратно будет организована от учреждения образования, где обучается выпускник, в сопровождении педагогических работников. Подвоз будет осуществляться автобусами школ или автопарка, маршруты уже спланированы.

В аграрном колледже будет организован пропускной режим и рассадка по аудиториям, также всех школьников обеспечат питанием.

Как предварительно сообщал Республиканский институт контроля знаний тесты сформированы на основе заданий базового уровня освоения программ по учебным предметам. Как показала практика, задания четырех уровней сложности успешно справляются с задачей ранжирования претендентов на студенческий билет.