В Лунинце 69-летний местный житель обвиняется в заведомо ложном доносе

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 69-летнего местного жителя в заведомо ложном доносе.

Согласно материалам дела летом 2022 года у мужчины после распития спиртных напитков с двумя знакомыми женщинами пропали 600 рублей. Он обратился в органы внутренних дел. В отношении его подруг, каждая из которых похитила по 300 рублей, возбудили уголовные дела о краже по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении одной из фигуранток гражданин, будучи письменно предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, изменил свои показания в качестве потерпевшего. Мужчина в суде сообщил, что хищение совершила только одна женщина – в отношении ее ведется судебный процесс. Данные ранее им в ходе предварительного расследования показания он назвал недостоверными.

Как установлено, такое заявление лунинчанин сделал в целях непривлечения к ответственности второй женщины, которую он «хотел просто пожалеть».

После изучения материалов дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.400 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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