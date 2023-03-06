В Лунинце автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу в Лунинце.

Инцидент произошел утром в понедельник, 6 марта, на улице Красной. За рулем автомобиля находился житель райцентра 1985 года рождения. На пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода. Женщина 1973 года рождения получила травмы и была госпитализирована в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают водителям, что, согласно Правил дорожного движения, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость – залог безопасности на дорогах.

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