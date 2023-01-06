В Лунинце автомобилист протаранил магазин «Новый век»

5 января около 17 часов лунинчане стали свидетелями необычного ДТП: в магазин «Новый век» въехал автомобиль.

Как стало известно, за рулем «BMW» находился молодой человек, житель города Лунинца. Двигаясь со стороны здания суда, планировал выехать на улицу Советская, но не справился с управлением.

Как сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Андрей Конопацкий, предположительно водитель, выполняя маневр, резко крутанул руль и ушел в занос. Автомобиль протаранил стену магазина. Молодой человек, явно не обладая достаточным опытом, пытался справиться с заносом, нажал на тормоз – это была огромная ошибка. ДТП произошло из-за того, что водитель потерял контроль над движением.