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В Лунинце автомобилист протаранил магазин «Новый век»

06.01.2023
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5 января около 17 часов лунинчане стали свидетелями необычного ДТП: в магазин «Новый век» въехал автомобиль.

Как стало известно, за рулем «BMW» находился молодой человек, житель города Лунинца. Двигаясь со стороны здания суда, планировал выехать на улицу Советская, но не справился с управлением.  

Как сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Андрей Конопацкий, предположительно водитель, выполняя маневр, резко крутанул руль и ушел в занос. Автомобиль протаранил стену магазина. Молодой человек, явно не обладая достаточным опытом, пытался справиться с заносом, нажал на тормоз – это была огромная ошибка. ДТП произошло из-за того, что водитель потерял контроль над движением.

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Photo of LNC

LNC

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