В Лунинце Барановичским отделением БелЖД проведена встреча по обмену опытом

В Лунинецкой дистанции пути проведена встреча по обмену опытом, в рамках технической учебы, на тему: «Дефектоскопия сварных стыков и алюминотермитной наплавки», сообщает Барановичское отделение БелЖД

Участие приняли заместитель начальника отделения железной дороги Мойсак Василий Васильевич, начальник отдела пути, электроснабжения, сигнализации и связи Кичко Сергей Владимирович, а так же представители всех дистанций отделения дороги.

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