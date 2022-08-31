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В Лунинце безработным предлагают субсидии на организацию предпринимательской деятельности

31.08.2022
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Если Вы оказались без работы, но предприимчивы и желаете организовать собственное дело, управление по труду, занятости и социальной защите населения Лунинецкого райисполкома (далее – управление) может оказать Вам финансовую государственную поддержку в виде субсидии.

Субсидии предоставляются на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Денежные средства выделяются безработным, достигшим 18-летнего возраста, при отсутствии нарушений обязанностей безработных, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению управления.

Финансовая поддержка оказывается безработным  в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее бюджет прожиточного минимума), действующего на дату  заключения  органами по труду, занятости и социальной защите  с безработным договора  о предоставлении субсидии, а безработным, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых  определяется мероприятиями по реализации (выполнению) государственной программы содействия занятости населения, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума  в среднем на душу населения, действующего на дату заключения управлением с безработным договора о предоставлении субсидии, при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины бюджета прожиточного минимума.

Управление может направить на бесплатные курсы по обучению основам предпринимательской деятельности. В процессе обучения предусмотрена подготовка технико-экономического обо­снования (бизнес-плана) по выбранному виду деятельности.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии безработный подает в управление заявление о предоставлении субсидии и технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации предпринимательской деятельности.

Предоставленная безработному субсидия может быть использована на приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности.

Безработным, ранее получившим субсидию, повторно такая финансовая поддержка не оказывается.

Более подробную информацию можно получить в отделе по занятости населения управления: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, каб. 6, телефон — 62249, время работы: понедельник – пятница с 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.

По информации luninets.brest-region.gov.by

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