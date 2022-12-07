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В Лунинце двое студентов будут судить за мошенничество

07.12.2022
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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению двух студентов колледжа в мошенничестве.

Как установлено в ходе предварительного следствия, несовершеннолетние по предварительному сговору 5 мая 2022 года разместили на одном из Telegram-чатов объявление о продаже якобы имеющегося у них лекарственного препарата на условиях его полной предварительной оплаты. Получив денежный перевод за товар от покупателя, юноши потратили деньги на личные нужды, а принятые на себя обязательства оставили без исполнения.

Один из обвиняемых не остановился на одном факте и уже 24 мая 2022 года вступил в переписку в том же чате с другим заинтересованным лицом о пересылке детского питания, за что получил от него денежный перевод в сумме 125 рублей.

Граждане, уплатившие деньги, не дождались своих посылок и обратились в органы внутренних дел.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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