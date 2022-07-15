В Лунинце на 5 дней отключат горячую воду

С 18 по 22 июля 2022 г. планируется проведение работ по теплоснабжению объекта «Реконструкция (модернизация) капитального строения с инвентарным номером 133/С-14471 (здание нежилое), расположенного по адресу: г.Лунинец, ул.Красная,160В».

На время подключения объекта будет прекращён отпуск теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения от Лунинецкой ТЭЦ.

Лунинецкое ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни проведения работ по теплоснабжению объекта.