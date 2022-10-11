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В Лунинце нашли мороженое, в котором не было и грамма молочного сырья

11.10.2022
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Специалистами Брестской областной инспекции Госстандарта в летний период и в настоящее время при проведении надзорных мероприятий особое внимание уделялось .молокосодержащим продуктам

Так, в торговой сети г. Лунинца выявлено несколько видов мороженого, в двух из которых не обнаружено ни грамма молочного сырья.

 По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории показатель «массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта» составил 3,9 % и менее, при норме замещения для молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира не более 50 %. Отсутствие молочного жира в жировой фазе продукта вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, не позволяет отнести мороженое с заменителем молочного жира к молокосодержащему продукту.

В то же время, согласно требованиям технического регламента ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» продукт, который содержит и молочный жир (в количестве не менее 50 %), и растительный называется «молокосодержащим».

Потребитель обычно не обращает внимания на такие названия, поскольку они написаны мелким шрифтом, и, радуясь невысокой цене, красивой обертке, считает продукт натуральным.

Брестская областная инспекция Госстандарта

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