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В Лунинце насосная станция работает в круглосуточном режиме

30.12.2022
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Фото носит иллюстративный характер

В редакцию «ЛН» обратился мужчина. Он живёт по улице Тихая в райцентре. Его приусадебный участок начало подтапливать.

Как стало известно, в минувший вторник уровень воды в городе поднялся выше нормы из-за таяния снега и дождя. Руководством района сразу было принято решение включить насосную станцию и уровень воды стал заметно уменьшается, а учитывая погодные условия – плюсовую температуру, со вчерашнего дня насосная станция работает уже в круглосуточном режиме, и проблема в течение нескольких дней будет снята.

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