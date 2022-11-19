В Лунинце обсудили подходы в обучении информатике
18 ноября на базе cредней школы №2 Лунинца в рамках заседания районного методического объединения учителей информатики прошёл семинар-практикум «Метапредметный подход в обучении информатике», сообщили в отделе по образованию Лунинецкого раймсполкома
Участники семинара рассмотрели ряд вопросов по применению элементов метапредметного подхода в обучении информатике.
В практической части семинара педагоги посетили урок информатики в 8 классе, который провёл Святослав Юрко, учитель информатики ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца».
Фёдор Веренич, учитель информатики, высшей квалификационной категории ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» поделился с коллегами информацией о возможностях тестирующей системы.
Все участники семинара высоко оценили уровень подготовки и проведения заседания.
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