В Лунинце обсудили подходы в обучении информатике

18 ноября на базе cредней школы №2 Лунинца в рамках заседания районного методического объединения учителей информатики прошёл семинар-практикум «Метапредметный подход в обучении информатике», сообщили в отделе по образованию Лунинецкого раймсполкома

Участники семинара рассмотрели ряд вопросов по применению элементов метапредметного подхода в обучении информатике.

В практической части семинара педагоги посетили урок информатики в 8 классе, который провёл Святослав Юрко, учитель информатики ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца».

Фёдор Веренич, учитель информатики, высшей квалификационной категории ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» поделился с коллегами информацией о возможностях тестирующей системы.

Все участники семинара высоко оценили уровень подготовки и проведения заседания.

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