В Лунинце огласили приговор женщине за смертельное ДТП в Броднице

30 ноября 2022 года судом Лунинецкого района рассмотрено уголовное дело в отношении женщины., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного, ч. 4 ст. 317 УК, сообщает пресс-служба Брестского областного суда. О трагедии, которая разыгралась в Броднице, мы писали ранее.

Обвиняемая 21 августа 2022 года в вечернее время, не имея достаточных навыков вождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения и в утомленном состоянии, двигаясь по территории двора одного из домов по ул. Песчаной в д. Бродница Лунинецкого района и выезжая с нее, при выборе скорости движения не учла обзорность дороги, дорожные условия, не справилась с управлением транспортного средства и допустила наезд на ворота ограждения территории двора дома, въехала во двор дома, где совершила наезд на находившегося во дворе пешехода, в результате чего женщине-пешеходу были по неосторожности причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Приговором суда

Обвиняемая признана виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 4 ст. 317 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет.

С гражданского ответчика – собственника транспортного средства Я.С. взыскано в пользу потерпевших – сыновей погибшей в возмещение морального вреда 29 700 рублей и 26 700 рублей, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Репортаж из зала суда, как это было — в газете «Лунінецкія навіны» за 2 декабря

Подписывайтесь на наш канал в Telegram