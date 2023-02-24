В Лунинце осужден местный житель за силовое сопротивление сотрудникам милиции

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, которому вменено оказание сопротивления сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с угрозой применения насилия.

Согласно материалам уголовного дела 23 августа 2022 года к озеру Белое возле аг.Бостынь Лунинецкого района выбыли два милиционера роты патрульно-постовой службы по факту сообщения в РОВД о нарушении общественного порядка. Во время разбирательства и предложения нетрезвому мужчине проехать в отдел милиции для дальнейшего ведения административного процесса мужчина нанес удар одному из правоохранителей, а также сорвал погон и головной убор с другого. При этом он высказывал в их адрес угрозы физической расправой.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Выплатил в пользу потерпевших сумму материального и морального ущерба. Ранее к административной и уголовной ответственности он не привлекался.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.363 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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