В Лунинце отключат свет 19 апреля, но не везде…

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

г. Лунинец ул.Машерова (27-49, 8-48), Рябиновая (1-27, 2-26), Бровки (1-29) , Пятери (10-20), Кулешова (1-25, 2-28), Солнечная (2-28, 1-27) , Чапаева (97-121), Машерова (48-70, 51-67), Богданова (52-70),

Городецкого (31-49, 32-50), Рябиновая (27-49, 28-44), Солнечная (29-49, 30-50) , Кулешова (29-49, 30-50), Чапаева (123-131), Богданова (1-19, 2-50), Городецкого (1-27, 2-28), Бровки (31-39), Скорины (34-56А)

в период времени с 09.00 до 16.00 19 апреля 2023

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